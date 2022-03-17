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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 09:20

Kanser sanılan hastanın soluk borusundan bakın ne çıktı?

İzmir'de nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede akciğer kanseri belirtileri saptanan kadının soluk borusundan badem zarı çıkarıldı.

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