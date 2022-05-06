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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Mayıs 2022 Cuma 16:09

Kan donduran işkence! Boğazından içeri erimiş altın döktüler

Perslerin yapılan hataları büyük ya da küçük ayırmadan verdikleri cezalar kan dondurdu. Perslerin bu işkenceler ve cezaları daha çok diğer insanlara ibret olsun diye uygulandığı belirtildi.

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