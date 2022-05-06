Kan donduran işkence! Boğazından içeri erimiş altın döktüler

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Perslerin yapılan hataları büyük ya da küçük ayırmadan verdikleri cezalar kan dondurdu.

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Suçlunun derisinden sandalye kılıfı yaptırmak

Aslında bu suçluya değil de arkasında kalanlara yapılan bir işkence. Sisamnes adında bir hakim rüşvet alırken yakalanınca, Kral Darius bu durumu rüşvet almayı düşünen diğer hakimlere gözdağı vermek amacıyla kullanmaya karar veriyor.

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Sisamnes'in boğazını kestirdikten sonra cellata derisini yüzdürüp şeritler haline getirtiyor, bu deri parçalarını bir sandalyenin üzerine diktiriyor ve bu sandalyeyi kullanması için Sisamnes'in yerine göreve gelen hakime veriyor.

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Asıl trajik olan durum ise bu yeni hakimin Sisamnes'in oğlu olması. Korkunç.

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Kül havuzunda boğmak

Pers İmparatorluğu'nda vatan hainliği ya da tanrılara karşı işlenen suçlar gibi en büyük suçların cezası külle boğulmaydı. Persler sadece bu işkenceyi uygulamak için 25 metre uzunluğunda içi yarısına kadar külle dolu bir kule bulunduruyorlardı.

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Cellatlar dışarıdaki çarkları çevirdikçe içerdeki küller hareket ediyor ve suçluyu yavaşça içine çekiyordu. Böylelikle kulenin dibine doğru çekilen suçlu, külleri soluyarak yavaş yavaş boğuluyor ve en sonunda da ölüyordu.

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Boğazından içeri erimiş altın dökmek

Roma İmparatoru Valerien Perslere esir düştüğünde hemen öldürülmemiş, önce imparator Shapur'un kölesi olmuştu. Shapur ata binerken onu tabure gibi kullanıyor, dört ayak üstünde yürütüyor, köpeğiymiş gibi davranıyordu.

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Tabii bu durum çok uzun sürmedi, Shapur kölesinden sıkıldı ve boğazından aşağı erimiş altın döktürerek onu öldürdü. Daha sonra Valerien'in derisi yüzüldü, samanla dolduruldu ve bir Pers tapınağında uzunca süre sergilendi.

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Ağaçları kullanarak insanları parçalamak

Bu ceza yol keserek insanları soyan eşkıya ve hırsızlara uygulanıyordu. İki büyük ağacın uç kısımları mümkün olduğu kadar yaklaştırılarak iple bağlanıyor; daha sonra suçlunun bir ayağı bir ağacın ucuna, diğer ayağı da diğer ağacın ucuna bağlanıyordu.

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Her şey hazır olduktan sonra iki ağacı birbirine bağlı tutan ip kesiliyor ve ağaçlar birbirinden hızla uzaklaşırken suçluyu da ikiye ayırıyordu.

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Hizmetçilerin kafalarını taşla ezdirmek

Kral Artaxerxes'in annesi ve karısı birbirinden nefret ediyor ve devamlı birbirlerini öldürmeye çalışıyor. En sonunda annesi başarılı olup kraliçeyi öldürünce de suikaste alet olan hizmetçiler kafaları taşla ezilerek öldürülüyor.

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Parçalanmış isyancıları kapılara zincirlemek

Kendisine karşı çıkan ayaklanmayı bastırdıktan sonra isyancı liderlerini yakalayan Kral Darius; hepsinin burunlarını, kulaklarını kestiriyor, tek gözlerini çıkarttırıyor ve daha sonra onların bu hallerini herkesin görmesi için kale kapısına zincirletiyor.

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Hayatta tutulan liderler haftalarca bu şekilde kalıyor, ordan geçenlerden dayak yiyor, hakaretler işitiyor ve en sonunda dayanamayacak noktaya geldiklerinde de ölmelerine izin veriliyor.

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Suçluyla aynı halktan olan herkesi öldürmek

Pers İmparatorluğunda Zerdüşti rahiplere Magi deniyordu. Magiler dini liderlerdi. Bunlardan Smerdis adlı bir Magi'nin gözünü iktidar hırsı bürüyünce, halkı Büyük Cyrus'un oğlu olduğuna inandırıp Pers İmparatorluğuna kadar yükseldi. Aslında vergileri hafiflettiği ve ülkeyi adil bir şekilde yönettiği için seviliyordu ama gerçeği öğrenen halk onu affetmedi. Önce Smerdis'i, daha sonra da imparatorluğun içinde yaşayan bulabildikleri bütün Magi'leri öldürdüler.

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Suçluyu canlı canlı böceklere yedirmek

Bu ceza kralın gerçekten nefret ettiği kişilere uygulanırdı. İdam edilecek kişinin vücuduna önce bol miktarda bal sürülür, ardından süt dökülür ve sadece kolları, bacakları ve kafası açıkta kalacak şekilde bir kayığa bindirilerek özellikle sürüngen hayvanların ve böceklerin bol bulunduğu bataklık bölgelere bırakılırdı. Suçlu böcekler tarafından ağır ağır tüketilirken açlıktan çabucak ölmemesi için arada bir yemek olarak bal ve süt verilirdi. Bu işkencenin ölümle sonuçlanana kadar 20 günden fazla sürdüğü biliniyor.

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Üçlü ölüm

Persliler bazı suçluların bir defada ölmesine razı olmuyorlardı. Mesela bir imparatorluk görevlisi Büyük Cyrus'un karısını kızdırdığında ilk önce gözleri çıkartılıyor.

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Daha sonra tedavi ediliyor ve yaraları iyileştiriliyor. İyileştikten hemen sonra derisi yüzülüyor ve tekrar tedaviye alınıyor. Son olarak iyileştiğinde de çarmıha geriliyor ve en sonunda bu şekilde ölmesine izin veriliyor.

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İnsanlara kendi çocuklarını yedirmek

Kral Astyages rüyasında kendi torununun büyüyünce tahtını elinden aldığını görünce, generallerinden biri olan Harpagus'a o sıralarda daha bebek olan torununu öldürme emri veriyor.

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Harpagus bebeğe kıyamıyor ve bir çobana emanet edip krala bebeği öldürdüğünü söylüyor. Olayın üzerinden 10 yıl geçiyor ve Astyages gerçeği öğrenince Harpagus'un kendi oğlunu öldürtüp parçalatarak etinden bir yemek hazırlatıp hiçbir şeyden haberi olmayan zavallı Harpagus'a bu lanetli yemeği sunuyor.

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Harpagus nasıl bir işin içinde olduğunu anlayınca "Kralım her şeyin en iyisini bilir" diyerek yemeğin kalanını almak için izin istiyor.

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İzin verilince de gidip oğlundan kalanları gömüyor.