Kamyonet kasasında 'mobil havuz' keyfi

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Kars'ta bir esnaf, sıcaktan bunalan çalışanları ve çocuklarının serinlemesi için kamyonet kasasını su ile doldurup "mobil havuza" dönüştürdü.

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Yusufpaşa Mahallesi'nde oto cam film ustası Alican Kaya, sıcaktan bunalan çalışanları ve çocukları için kamyonet kasasını havuza çevirmeye karar verdi.

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Naylon brandayla kapladığı aracın kasasını su ile doldurup mobil havuz hazırlayan Kaya, bu sayede çocukları, yeğenleri ve çalışanlarına bunaltıcı sıcak havalarda ücretsiz serinleme imkanı sundu.

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Özellikle hava sıcaklığının arttığı öğle saatlerinde işe ara veren çalışanlar, mobil havuzda serinliyor.

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Alican Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak havanın bunaltıcı olduğunu ifade ederek, "42 yaşındayım, Kars'ta ilk defa bu kadar sıcak hava gördüm. Kendi imkanlarımızla kamyonetimize su doldurduk, bu şekilde serinlemeye çalışıyoruz." dedi.

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Boğulma olaylarına karşı güvenlik gerekçesiyle göletlere giremediklerini aktaran Kaya, yeğenleri ve komşularının çocuklarının da kamyonet kasasındaki havuzda serinlediğini anlattı.

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Adana'dan Kars'a gelen Kaya'nın yeğeni Hüseyin Küçük ise daha önce hiç böyle bir yerde yüzmediğini belirterek, mobil havuzda keyifli ve eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

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