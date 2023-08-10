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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 12:03

Kamyonet kasasında 'mobil havuz' keyfi

Kars'ta bir esnaf, sıcaktan bunalan çalışanları ve çocuklarının serinlemesi için kamyonet kasasını su ile doldurup 'mobil havuza' dönüştürdü.

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