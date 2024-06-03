Kamyon ve otomobil parçalarıyla yaptı! Kırklarelili heykeltıraş görenleri hayran bıraktı

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Çalışmayı tamamlamanın heyecanını ve gururunu yaşadığını dile getiren Can, sözlerini şöyle tamamladı:





"Buradaki vurgumuzdan biri tabii ki Traklar, onun dışında metalin farklı bir şekilde işlenebileceği, geri dönüştürülebileceğidir. Çalışmaya başlamadan önce çok korkmuştum ama bana çok fazla destek olanlar oldu. Çevremdekiler sürekli bana 'yapabilirsin' diye destek oluyorlardı. Böyle güzel bir eseri ortaya çıkartmak müthiş bir duygu. Bunu bir kadın olarak yapıyorum, herkesin her şeye yapabileceğine inanmalarını istiyorum. Beni bu anlamda çok mutlu etti."