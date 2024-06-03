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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Haziran 2024 Pazartesi 11:10

Kamyon ve otomobil parçalarıyla yaptı! Kırklarelili heykeltıraş görenleri hayran bıraktı

Kırklarelili heykeltıraş Süeda Can, kamyon ve otomobillerin atık malzemelerinden 'Trak atı' yaptı.

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