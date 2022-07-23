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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:26

Kamyon gecekondunun üzerine uçtu! Navigasyonun kazaya sebep olduğu iddia ediliyor

İstanbul Sarıyer'de yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkan kamyon, bir gecekondunun üzerine uçtu. Enkaza dönen evde mahsur kalan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Navigasyonun şoförü, kamyonların girmesi yasak olan yola yönlendirdiği iddia ediliyor.

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