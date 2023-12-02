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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Aralık 2023 Cumartesi 12:55

'Kaleler Şehri Andırın' 26'sı tescilli 70 kaleye ev sahipliği yapıyor

Kahramanmaraş'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Andırın ilçesi, 26'sı tescilli 70 kaleye ev sahipliği yapıyor.

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