Kahvaltı masasında baba vahşeti! 3 çocuğunu öldürdü

Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi.
Geçimini boyacılık yaparak kazanan Murat Kılıç'ın eşi Gülay Kılıç, geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti.
Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları Zeynep ve Aslı'yı kesici aletle, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü.
EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU
Çocuklarını öldüren Murat Kılıç'ın daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek, "Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun." dedi.
Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri talihsiz üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı.
Cesetler, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Murat Kılıç'ın polisteki ifadesinde, "Eşim beni terk ettikten sonra bir süre yalnız yaşadım. Bir ay önce Erzurum'a gidip çocuklarımı alarak Bursa'ya döndüm. Bazı günler kızlarım ve oğlumu Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan anneme teslim ediyordum. Salı günü de çocuklarımı yine anneme bıraktım. Çarşamba günü aldım. Evimizde, simit, poğaça alarak kahvaltı yapıyorduk. Masanın üzerinde duran bıçağı görünce içime bir şeyler oldu. Sonra, kızlarımı rastgele bıçaklayarak öldürdüm. Oğlumu ise boğdum. Kendime zarar verecektim. Bunu başaramadım. Sonra, polise giderek teslim olmaya karar verdim. Öyle de yaptım." dediği öğrenildi.