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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 14:05

Kahvaltı masasında baba vahşeti! 3 çocuğunu öldürdü

Bursa'da boyacılık yapan Murat Kılıç, evinin bodrumunda 3 çocuğunu öldürdü. Daha sonra emniyete girip suçunu itiraf eden Kılıç'ın ifadesinde “Simit, poğaça alarak kahvaltı yapıyorduk. Masanın üzerinde duran bıçağı görünce içime bir şeyler oldu. Sonra, kızlarımı rastgele bıçaklayarak öldürdüm. Oğlumu ise boğdum.' dediği öğrenildi.

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