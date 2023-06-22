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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 11:10

Kahramanmaraş'taki kuruyemişçinin enkazındaki ürünler yeşerdi

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, AFAD Çarşı konteynerleri arasındaki alanda kabak, ayçiçeği ve nohut yeşerdi.

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