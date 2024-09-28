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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 15:47

Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarıldı! 103 yıllık

Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele döneminde işgalci Fransız birliklerince ateşlenen ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Şeyh Turan Camisi minaresinin enkazından çıkarılan top mermisi teşhir edildi.

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