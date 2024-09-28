Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarıldı! 103 yıllık

Enkazda çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü hatırlatan Bozkurt, şöyle konuştu:





"İnceleme sonrası alınacak karara göre, büyük ihtimalle bu top mermisi Kahramanmaraş Müzesi'nde sergilenecek. İlerleyen süreçte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından caminin tarama ve restorasyon projeleri hazırlanacak. Özgün haliyle cami, enkazdan çıkarılan orijinal taşlar ve diğer kullanılacak malzemelerle yeniden inşa edilerek, Kahramanmaraş'ın kullanımına sunulacak. 2025 yılı sonuna kadar bu eserin tamamlanmasını hedefliyoruz. Ancak sürecin hem caminin doğal karakteristik özelliklerine hem de inşa sürecindeki doğa koşullarına bağlı olarak değişebilir."