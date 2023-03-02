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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Mart 2023 Perşembe 17:04

Kahramanmaraş'ta depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremlerin ardından oluşan devasa boyutlardaki yarık dronla görüntülendi.

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