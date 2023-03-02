Kahramanmaraş'ta depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi

1 / 26

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ilçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi'nde yarık oluştu.

2 / 26

Derinliği 15, genişliği 50 ve uzunluğu 150 metreyi bulan yarık havadan görüntülendi.

3 / 26

"Deprem kadar bu manzaraya da şaşırdık"

Mahalle muhtarı Bedri Aslaner, AA muhabirine, yarıkların 6 Şubat'ta oluştuğu ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

4 / 26

Durumdan 3 gün önce haberdar olduklarını aktaran Aslaner, "O zaman geldim, yerinde inceledim. Açılar bu kadar değildi." dedi.

5 / 26

Aslaner, derinliğin ilk zamanlarda yaklaşık 5 metre olduğunu anlatarak, "Şimdi 10-15 metreyi buldu. Uzunluğu da 100-150 metre var. Genişlikte zaten göz önünde. İlk gördüğümüzde bu açıda değildi. Artçı sarsıntılarla gittikçe genişliyor." diye konuştu.

6 / 26

Deprem kadar gördükleri bu manzara karşısında da şaşırdıklarını vurgulayan Aslaner, yarıkların, afetin boyutunu gözler önüne serdiğini sözlerine ekledi.

7 / 26



8 / 26



9 / 26



10 / 26



11 / 26



12 / 26



13 / 26



14 / 26



15 / 26



16 / 26



17 / 26



18 / 26



19 / 26



20 / 26



21 / 26



22 / 26



23 / 26



24 / 26



25 / 26

