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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ağustos 2024 Cumartesi 15:13

Kahramanmaraş'ta bulundu! 14 bin 500 yıllık olduğu değerlendiriliyor

Kahramanmaraş'taki Direkli Mağarası'nda yürütülen kazı çalışmalarında 14 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen dikdörtgen şeklinde mezar bulundu. Kazı ekibi, alandaki çalışmalarını sürdürüyor.