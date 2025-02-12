Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı

"Dünyanın şu anda en büyük şantiyesi deprem bölgemizde"





Yılmaz, 2 yıldır aralıksız süren inşa ve ihya çalışmalarının meyvelerini teslim edilen konut ve iş yerleri, yapılan yollar ve köprüler, inşa edilen okullar ve hastaneler, birçok hizmet, teşvik ve destekle sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:





"Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon Türk lirasını aşan miktarda yatırım yaptık. Bu yıl, 2025 yılında da yine deprem bölgemize 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. Bu yılı da sayarsanız 3 trilyon liranın üzerinde bir kaynağı sadece merkezi idare bütçemizden deprem için harcamış olacağız. Belediyelerin harcamaları, diğer harcamaları saymıyorum. Dünyanın şu anda en büyük şantiyesi deprem bölgemizde. Binlerce şantiyede 200 bine yakın çalışanla bu ihya ve inşa faaliyetlerini sürdürüyoruz. Kahramanmaraş'ta 2024 yılı itibarıyla 34 bin 600 konut ve 30 iş yeri olmak üzere toplam 34 bin 630 bağımsız birimi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 2025 yılı sonuna kadar 67 bin 790 konut ve 6 bin 397 iş yerini daha tamamlayarak toplamda 74 bin 187 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim edeceğiz."