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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 13:53 |

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon Türk lirasını aşan miktarda yatırım yaptık. Bu yıl, 2025 yılında da yine deprem bölgemize 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. Bu yılı da sayarsanız 3 trilyon liranın üzerinde bir kaynağı sadece merkezi idare bütçemizden deprem için harcamış olacağız.' dedi.

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