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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Nisan 2024 Salı 09:28

Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kağıthane'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yetirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.

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