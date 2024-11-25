Kağıthane'de çalındı! İETT otobüsü Tuzla'da parçalanırken bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 18 Kasım'da otobüs sahibi N.A'nın, Kağıthane'de park halindeki aracının çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda Z.A.Ö. (47), Murat H. (46) ve Salih H. (51) gözaltına alınırken, otobüsün iç koltuk ve elektronik aksamlarının kısmen söküldüğü belirlendi.
14 SUÇ KAYDI VAR
Şüphelilerden Murat H'nin 1, Z.A.Ö'nün 14 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Otobüsü çalmakla suçlanan Murat H. ve Salih H. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. "Suç eşyasının satın alınması ve mala zarar vermek" suçundan ifadesi alınan Z.A.Ö. ise serbest bırakıldı.
Şüpheliler otobüsü götürdükleri bölgede güvenlik kamerasınca görüntülendi.