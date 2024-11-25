Kağıthane'de çalındı! İETT otobüsü Tuzla'da parçalanırken bulundu

14 SUÇ KAYDI VAR





Şüphelilerden Murat H'nin 1, Z.A.Ö'nün 14 suç kaydı olduğu tespit edildi.





Otobüsü çalmakla suçlanan Murat H. ve Salih H. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. "Suç eşyasının satın alınması ve mala zarar vermek" suçundan ifadesi alınan Z.A.Ö. ise serbest bırakıldı.

Şüpheliler otobüsü götürdükleri bölgede güvenlik kamerasınca görüntülendi.