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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 15:35

Kağıthane'de çalındı! İETT otobüsü Tuzla'da parçalanırken bulundu

İstanbul Kağıthane'de çaldıkları özel halk otobüsünü Tuzla'da parçalayıp satmaya çalışan zanlılar yakalandı.

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