‘Kafkametler' gemisinin 200 tonluk yaşam mahalli çıkarıldı! 19 Kasım 2023'te batmıştı

SON ÇAĞRISINDA BATTIĞINI SÖYLEDİ





Kafkametler'in ortaya çıkan son telsiz çağrısında "Ereğli pilot, Kafkametler. Ereğli pilot, benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım, tamam. Mendireğe yaslamış durumdayım. Askeri tarafına yasladım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım, askeri tarafına" dediği duyuldu. Daha sonra ise Kafkametler ile telsiz irtibatı kesildi.