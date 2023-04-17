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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 10:39

Kadir Gecesi nasıl dua etmeliyiz? Kadir Gecesi ibadetleri nedir?

Kadir Gecesi nasıl dua etmeliyiz? Kadir Gecesi ibadetleri nedir? Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiştir. İşte Kadir Gecesi'nde okunması gereken dua... BİSMİLLAHİ'R-RAHMANİ'R-RAHîM Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi! Bu gece yapılan amelin hayırlı olduğu ve duaların kabul olduğu bin aydan daha hayırlı mübarek gece Kadir Gecesi'nde bulunan faziletleri ve bilinmeyen Kadir Gecesi mucizelerini sizler için derledik. Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmektedir. Hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade etmektedir. Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kuran'ın indirilmesi, insanlığın hidayetine bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Bir hadisi şerifte, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanabilmelerine karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir.

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