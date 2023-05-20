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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 10:30

Kadın kıyafetiyle kuyumcu soymaya çalışan 4 kişi tutuklandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kadın kıyafeti giyerek silahla kuyumcuyu soymaya çalışan 4 şüpheli tutuklandı.

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