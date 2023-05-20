Kadın kıyafetiyle kuyumcu soymaya çalışan 4 kişi tutuklandı

Daha sonra zanlılardan 3'ünün bu araçtan çıkardıkları motosiklete binerek kuyumcuya gittikleri, ardından yaya kaçtıkları saptandı.

Ekipler, bölgedeki bir ikametin güvenlik kamerası görüntüsünden yola çıkarak 4 zanlının olay yerinin yakınına kadar hafif ticari araçla gittiklerini belirledi.

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Ekipler, şüphelilerin kaçış istikametinde yaptıkları aramalarda olayda kullanılan çarşafları ve bir pompalı tüfeği araziye atılmış buldu.





Aracı kullanan Ümit Ö. (28) ile kuyumcuyu soymaya çalışan Yusuf Ö. (18), Bekir E. (19) ve İbrahim Y. (21) ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Ekipler, soygun planına dahil olduğu öne sürülen M.C'yi (26) de gözaltına aldı.