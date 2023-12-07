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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2023 Perşembe 15:41

Kadın bobinaj ustası 10 yıldır dede mesleğini sürdürüyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu İlknur Uludoğan, sanayi sitesinde 10 yıldır dede mesleği bobinaj ustalığı yapıyor, istihdam sağlıyor.

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