Kadın bobinaj ustası 10 yıldır dede mesleğini sürdürüyor

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Menderes Mahallesi'nde yaşayan Uludoğan ailesinin 2 çocuğundan biri olan 29 yaşındaki İlknur, çocuk yaşlarda bobinaj ustası dedesi İbrahim Uludoğan'ın yanında çıraklık yapmaya başladı.

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Dede mesleğini babasıyla Erzincan Sanayi Sitesi'nde kurdukları atölyede devam ettiren Uludoğan, 10 yıldır atölyede bobinaj sarıp elektrik panosu diziyor.

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Bir taraftan alanıyla ilgili yüksek lisans yapan Uludoğan, ilgi duyduğu işini severek yapıyor, yanında da 2 kişiyi çalıştırıyor.

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İlknur Uludoğan, AA muhabirine, geçmişte hem üniversite okuyup hem de atölyede çalıştığını, şimdi ise tek başına işe devam ettiğini söyledi.

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Okulu bitirdikten sonra arkadaşıyla şirket kurarak çalışmaya devam ettiğini dile getiren Uludoğan, "Yaklaşık bir senedir de tek başıma atölyeyi işletiyorum. Zorlu süreçlerim oldu ama hiçbir zaman hedefim doğrultusunda usanmadan, bıkmadan, yorulmadan koştum. Gece gündüz, çalışma isteğim vardı, işkolik olarak bile adlandırıldım bu süreçte ama onlar da geçti." dedi.

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Uludoğan, mesleğini geliştirmek için sürekli çaba içerisinde olduğunu belirterek, "Mesleği babamdan öğrendim ama 'insanlar başka ülkelerde bu işi nasıl yapıyor?' diye çok fazla seyahat ettim çok fazla video izledim. Bunun teknolojisini geliştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Mesleği kimsenin öğrenmek istemediğinden dert yanan Uludoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ağır bir meslek ve süreci çok uzun olduğu için insanlar istemiyor. Yani bir motorun tamamen sökülüp ortaya çıkması yarım gününüzü alıyor. Bu süreç çok uzun geliyor insanlara. Kendimi bilgiye çok aç hissediyorum, öğrendikçe daha çok öğrenmek istiyorum."

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