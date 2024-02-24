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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 09:27

Kadıköy'de seyir halindeki araç alev topuna döndü! Otomobil kullanılamaz hale geldi

İstanbul'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayda can kaybı veya yaralanma olmadı. Polis ekipleri D-100 Karayolu'nu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

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