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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 11:41

Kaçkarlar'da tespit edildi! Türkiye'de ilk kez görüldüğü belirlendi

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Şahin, Rize'nin Kaçkar Dağları'nda 'su yosunu' olarak da bilinen; dere, göl ve denizlere renk veren ve 15'i milli park sınırlarında, 17'si gölde 230 'alg' türü tespit etti. Detaylı incelemeyle türlerin 48'inin Türkiye'de ilk kez görüldüğü belirlendi.

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