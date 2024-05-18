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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:49

Kaçırıp 4 saat boyunca işkence ettiler! Kadına uygunsuz görüntüleriyle şantaj yaptı iddiası

Üsküdar'da 56 yaşındaki emekli M.A., 3 kişi tarafından kaçırılarak dövüldü ve gasbedildi. M.A. polis ekipleri tarafından 4 saat sonra kurtarıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, M.A.'nın Ankara'da bir kız arkadaşlarına uygunsuz görüntüleriyle şantaj yaptığını bunun hesabını sormak için olayı gerçekleştirdiklerini iddia etti.

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