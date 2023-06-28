Kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı! O anlar cep telefonu ile kaydedildi

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Bursa'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Boğanın üzerine koştuğunu gören vatandaşlar panikle kaçışırken, uzman ekipler tarafından iğneyle sakinleştirilen boğa yakalandı.

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Olay, Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibinin tuttuğu iplerden kurtulan kurbanlık boğa vatandaşların üzerine doğru koşmaya başladı.

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Boğanın üzerine koştuğunu gören vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı. Otluk alana kaçan boğa olay yerine gelen veteriner tarafından uyuşturucu iğne atılıp sakinleştirildikten sonra yakalanabildi.

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Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğanın sebep olduğu panik anları ve vatandaşların boğadan kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İşte Kurban Bayramı'nda yaşanan diğer trajikomik olaylar

Rize'de kurbanlık boğa sahibini yaraladı

Rize'de kesim öncesi kaçmaya çalışan kurbanlık boğa, sahibini yaraladı.



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Merkeze bağlı Boğazköy köyünde kesime hazırlanan boğa, sahiplerinin elinden kaçmaya çalıştı.

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Boğayı zapt etmeye uğraşan sahiplerinden Ahmet Yazıcı, dengesini kaybederek düştü. Yazıcı, boğanın darbeleriyle başından ve yüzünden hafif yaralandı.

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Kurbanlığın diğer ortaklarından Turgut ve Kadir Kars ile çevredekiler, güçlükle limon ağacına bağladıkları boğanın sakinleşmemesi üzerine İl Özel İdaresi kurban timinden yardım istedi.

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Köye gelen ekiplerin uyuşturucu iğneyle sakinleştirmeye çalıştığı hayvan, görevlilere de zor anlar yaşattı.



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Yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda sakinleşen boğa, sahipleri tarafından kesildi.



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Ahmet Yazıcı, gazetecilere, ahırdan çıkarmaya çalıştıkları sırada boğanın kaçmayı denediğini belirterek, "Yere düşürüp ipe dolandık. Kendimize güvendik ama o bizden erkek çıktı. Boğanın altında kaldık. Limon ağacı olmasa gitmişti." dedi.



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Yazıcı, uzun yıllardır kurban kestiğini ancak başına ilk kez böyle bir şey geldiğini söyledi.

Kadir Kars da hayvanı ahırdan çıkarırken çok sıkıntı yaşamadıklarını dile getirerek, "Sonrasında bizi savurdu. Arkadaşımız altında kalarak biraz yaralandı. Allah beterinden korusun, buna şükür." diye konuştu. Öte yandan, kent genelinde İl Özel İdaresi ve Rize Belediyesi kurban timlerince sahiplerine zorluk çıkaran 32 kurbanlık hayvana müdahale edildiği bildirildi.

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Ankara'da kurban pazarında kaçan boğa çevredekilere zor anlar yaşattı

Ankara'da kurban kesim alanında sahibinin elinden kaçan boğa, bir araca zarar verdikten sonra yakalandı.



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Etimesgut ilçesindeki kesim alanına getirilen kurbanlık boğa, sahibinin tuttuğu ipinden kaçtı.

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Kurbanın sahibi ve çevredekiler, pazar yerinde paniğe neden olan boğayı yakalamak için seferber oldu.

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Çevredeki meraklı kalabalığa yönelen boğadan kaçanlar, araçların arkasına saklanarak kendini korudu.

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Kaçan boğa, bir araca çarptıktan sonra çevredekiler tarafından güçlükle yakalandı.

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Kurbanını kestirmek için alan gelen Ayberk Saydam, yaşananları şöyle anlattı:

"Adam, kurbanı elinden kaçırınca üstümüze doğru koşmaya başladı. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Sağa sola koşmaya başladık. İki arabanın arasına girdikten sonra canımızı zor kurtardık. Üstüme koşması sırasında bayağı adrenalin yaşadım."

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