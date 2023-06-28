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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 16:31

Kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı! O anlar cep telefonu ile kaydedildi

Bursa'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı.

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