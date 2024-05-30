  • $32,2363
  • 34,9606
  • 2412.19
  • 10400.5

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 13:24

Kaçak yapıların yıkımında gerginlik! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkımı sırasında mahalle sakinleri ile polis arasında arbede yaşandı. Mahalleli, polis ve yıkım ekiplerine taşlarla saldırdı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.