Kaçak yapıların yıkımında gerginlik! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi'nde inşa edilen 35 kaçak yapı için yıkım kararı verildi.

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Mahkeme kararının ardından sabah saatlerinde harekete geçen Arnavutköy Belediyesi ekipleri, yıkım için mahalleye gitti.





Evlerin yıkılmasını istemeyen vatandaş ise ekiplere tepki gösterdi. Çok sayıda polis ekibinin de görev aldığı yıkım çalışmaları sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.