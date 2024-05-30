Kaçak kazı yaparken yakalandılar! 5 şüpheli gözaltına alındı

3 / 4



Operasyonda E.B., T.D., R.E., A.K. ve S.B. define içini kaza kazı yaparken yakalandı. Kaçak kazılarda kullanılan malzemeler ile şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü S.B.'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 37 bin 65 TL idari para cezası kesilerek ehliyetine 5 yıl el konuldu.