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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 15:31

Kaçak kazı yaparken yakalandılar! 5 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, jandarma ekiplerinin sit alanı bölgede defineciler kaçak kazı yaparken yakalandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

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