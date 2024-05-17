  • $32,2053
  • 35,1156
  • 2500.7
  • 10643.6

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 15:44

Kablolara takılan kamyon esnafı elektriksiz bıraktı

İstanbul Sarıyer'de yoldan geçen kamyonun üstünde taşınan parça, elektrik kablolarına takıldı. Kabloların kopması nedeniyle çevre esnaf elektriksiz kaldı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.