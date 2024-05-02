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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2024 Perşembe 13:06

Jeoloji profesöründen korkutan uyarı 'Bizi felakete götürebilir'

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı iki mahallede geçen hafta eş zamanlı olarak 15 obruk oluşması, obruk konusunu tekrar gündeme getirdi. Kaçak su kuyularının obruk riskini artırdığına dikkati çeken konunun uzmanı akademisyenler, bir gecede açılan kuyular olduğunu, bu kuyuların kapatılması gerektiğini belirtiyor.

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