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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 14:32

Japon turist Merzifon'dan aldığı eşekle Türkiye'yi gezdi! Yaylalarda geçirdiği zamanı unutamıyor

Japon turist Kotaro Takada, Amasya'nın Merzifon ilçesinden aldığı eşekle çıktığı Türkiye turunu, İzmir'in Torbalı ilçesinde tamamladı.

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