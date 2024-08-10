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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 13:58

Japon donanma gemileri İstanbul'a demirledi! 'Kashima' ve 'Shimakaze' halkın ziyaretine açıldı

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla dün sabah İstanbul Sarayburnu Limanı'na demir atan Japon donanmasına ait 'Kashima' ve 'Shimakaze' eğitim gemileri halkın ziyaretine açıldı.