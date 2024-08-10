Japon donanma gemileri İstanbul'a demirledi! 'Kashima' ve 'Shimakaze' halkın ziyaretine açıldı

Denizaşırı eğitim seferiyle, subay adaylarının deniz üzerinde uygulamalı olarak Öz Savunma Kuvvetleri subaylarının sahip olması gereken temel bilgi ve becerileri edinmelerinin sağlanması, ortak eğitim ve diğer faaliyetler yoluyla küresel farkındalıklarını geliştirilmesi ve ziyaret edilen ülkelerle uluslararası iyi niyeti teşvik edilmesi amaçlanıyor.