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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 15:46

Japon deniz hıyarı'nın popülasyonu artıyor! İzmit Körfezi'nde görüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dalış yapan eğitmen Murat Kulakaç ile su altı fotoğrafçısı Mehtap Akbaş Çiftci, İzmit Körfezi'nde geçen yıl görülmeye başlanan 'Japon deniz hıyarının (Apostichopus Japonicus)' popülasyonunun arttığını gözlemledi.

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