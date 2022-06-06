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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Haziran 2022 Pazartesi 11:21

Japon arkeolog keşfetti! Binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor

Kırıkkale'de binlerce yıllık tarihi gün yüzüne çıkartmaya devam eden Japonyalı arkeolog tarafından yapılan kazı çalışmalarında, milattan önce Ukrayna topraklarından ayrılan Kimmerler'in, Anadolu'daki ilk yerleşim yerinin Büklükale olduğunu tahmin ediliyor.

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