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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 11:31

Jandarma köy köy gezerek depremzedeleri tıraş ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde jandarma personeli, kırsal mahalleleri gezerek vatandaşları tıraş ediyor.

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