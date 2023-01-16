Jandarma komutanının dikkatiyle ortaya çıktı! Köy müzesinde patlamamış top mermisi bulundu

Artvin'de Arhavi ilçesine bağlı Dikyamaç köyünde geçtiğimiz 13 Ocak günü Rumi yılbaşı eğlencesi olan 'Kalandar' etkinliği düzenlendi. Gündüz yapılan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programa, jandarma ekipleri de katıldı.

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PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİNİ RAHMETLİ BİRİ BAĞIŞLAMIŞ





Konuyla ilgili bilgi veren köy muhtarı İdris Numanoğlu, "2012 yılında kurulan müzede köyümüz ve çevre köylerden birçok bağış aldık. Evlerinde bulunan antikaları insanlar getirip müzeye bağışladı. Biz de bağış yapanın ismini kayıt etti. Top mermisinin de Konak köyünde bulunan ve şimdi rahmetli olan bir amcamız bağışlamıştı. Kalandar etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz eğlencede müzeyi gezen karakol komutanı merminin patlamadığını fark etti. Daha sonra uzman ekipler mermiyi etkisiz hale getirdi. Şükür büyük bir facia olmadan atlatıldı" ifadelerini kullandı.