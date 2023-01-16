Jandarma komutanının dikkatiyle ortaya çıktı! Köy müzesinde patlamamış top mermisi bulundu

BİR EĞLENCE PROGRAMI İÇİN MÜZEYİ GEZİYORLARDI
Artvin'de Arhavi ilçesine bağlı Dikyamaç köyünde geçtiğimiz 13 Ocak günü Rumi yılbaşı eğlencesi olan 'Kalandar' etkinliği düzenlendi. Gündüz yapılan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programa, jandarma ekipleri de katıldı.
Eğlence sonrası, köyde 2012 yılında kurulan 'Yaşam Tarzı Müzesi' gezildi. Müzenin içinde bulunan çok sayıda antika ve bölge halkının yaşamını anlatan ürünler misafirlere tek tek tanıtıldı.
KOMUTANIN DİKKATİYLE ORTAYA ÇIKTI
Müzeyi gezenler arasında bunan Jandarma Komutanı Taner Çiğdem, müzede bulunan bir top mermisinin patlamamış olduğunu fark etti.
EKİPLER TOP MERMİSİNİ FÜNYEYLE PATLATTI
Bunun üzerine olay yerine bomba imha ekipleri çağırıldı. Ekipler köyden uzak bir alanda fünye yardımıyla top mermisini patlattı.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Olay köyde büyük paniğe yol açarken, karakol komutanın dikkati büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.
PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİNİ RAHMETLİ BİRİ BAĞIŞLAMIŞ
Konuyla ilgili bilgi veren köy muhtarı İdris Numanoğlu, "2012 yılında kurulan müzede köyümüz ve çevre köylerden birçok bağış aldık. Evlerinde bulunan antikaları insanlar getirip müzeye bağışladı. Biz de bağış yapanın ismini kayıt etti. Top mermisinin de Konak köyünde bulunan ve şimdi rahmetli olan bir amcamız bağışlamıştı. Kalandar etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz eğlencede müzeyi gezen karakol komutanı merminin patlamadığını fark etti. Daha sonra uzman ekipler mermiyi etkisiz hale getirdi. Şükür büyük bir facia olmadan atlatıldı" ifadelerini kullandı.