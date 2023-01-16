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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 16:33

Jandarma komutanının dikkatiyle ortaya çıktı! Köy müzesinde patlamamış top mermisi bulundu

Artvin'in Arhavi ilçesinde 2012 yılında kurulan 'Yaşam Tarzı Müzesi'nde İlçe jandarma komutanı Taner Çiğdem'in dikkatı sayesinde adeta faciadan dönüldü.

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