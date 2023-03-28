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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Mart 2023 Salı 12:40

Jandarma ekipleri depremzede çocuğa trafik eğitimi verdi

Jandarma trafik ekipleri, Malatya'da depremden etkilenen çocukları hem eğlendiriyor hem de eğitici faaliyetler gerçekleştiriyor.

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