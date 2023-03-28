Jandarma ekipleri depremzede çocuğa trafik eğitimi verdi

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen, konteyner ve çadır kentlere yerleştirilen aileler için çalışmalar devam ederken, jandarma trafik ekipleri de çocuklar için harekete geçti.

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Jandarma Genel Komutanlığının Mobil Trafik Eğitim Tırı, Malatya'da kurulan konteyner kentte yaşayan çocuklar için faaliyete başladı.

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Gruplar halinde eğitim tırına alınan depremzede çocuklara trafik simülasyonu izletilip, broşür ve boyama kitapları hediye ediliyor.

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Daha sonra dışarıda kurulan parkurda uygulamalı eğitim verilen çocuklar, akülü ve pedallı arabalarla trafik parkurunda eğlenceli vakit geçiriyor.

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Malatya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Başçavuş Engin Ünal, AA muhabirine, jandarma ekiplerinin depremzede çocuklar için seferber olduğunu söyledi.

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Eğitimlerin hem çocukların psikolojisinin düzelmesi hem de trafik bilincinin kazandırılması amacıyla yapıldığını belirten Ünal, "Depremlerden etkilenen çocuklarımızın psikolojilerini düzeltmeleri için Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan Trafik Eğitim Tırı'nı buraya getirdik. Konteyner ve çadır kentlerde kalan çocuklarımıza bir nebze de olsa yardımcı olmak, iyi bir şeyler aşılamak için buradayız." dedi.

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Çocukların verilen eğitimleri çok beğendiklerini, eğlenceli vakit geçirdiklerini anlatan Ünal, "Tır içinde simülasyon izleterek, dışarıda da uygulamalı olarak pedallı ve akülü araçlarımızla onlara trafik kurallarını aşılamaya, gelecek nesillerde iyi bir trafikçi yetiştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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Eğitimlerin tüm depremzede çocukları kapsayacak şekilde planlandığını aktaran Ünal, "Çocukların ilgilerini farklı yönlere çekerek odaklanmalarını sağlıyoruz. Bu konuda çocuklarımıza yardımcı olduğumuzu düşünüyoruz. Bütün konteyner ve çadır kentlerde bunları yapmayı planladık, bir plan dahilinde hareket ediyoruz. Bugüne kadar 3 bine yakın çocuğumuzu trafik eğitiminden geçirdik." diye konuştu.

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