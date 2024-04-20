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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 11:36

İznik Gölü'nde gümüş balığının ihracat yolculuğu başladı

Bursa'da, İznik Gölü'nden avlanan gümüş balıkları, cips haline getirilerek satılması amacıyla Yunanistan başta olmak üzere yurt dışına gönderiliyor.

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