İznik Gölü turkuaza büründü! Turistler manzaraya hayran kaldı

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Uzmanlar, hava sıcaklıklarının artmasıyla plankton patlaması olarak bilinen doğa olayının gerçekleşmesi üzerine gölün renginin değiştiğini açıkladı. İznik'e gelen yerli ve yabancı turistler, turkuaz rengi ve temizliğiyle Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nü aratmayan manzarayı izlemenin keyfini sürdü.