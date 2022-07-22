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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 16:10

İznik Gölü turkuaza büründü! Turistler manzaraya hayran kaldı

Bursa'da hava sıcaklarının artmasıyla meydana gelen plankton patlaması sebebiyle İznik Gölü turkuaza büründü.

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