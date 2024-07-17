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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 14:09

İznik Gölü turkuaz görünüme kavuştu! Dronla görüntülendi

Alg patlaması nedeniyle turkuaz görünüme kavuşan Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Bursa'daki İznik Gölü, dronla görüntülendi.