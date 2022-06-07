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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Haziran 2022 Salı 09:39

İznik Gölü deterjan gibi köpürdü! Girişler yasaklandı

İznik Gölü'nde yaşanan siyanobakteri artışı nedeniyle göle girmek geçici olarak yasaklandı.

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