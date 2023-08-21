İzmit sokaklarında Roman düğünü coşkusu

2 / 6



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu nikah töreni ile 41 Roman çift dünya evine girdi. Gelin ve damatlar hayatlarının en güzel gününe hazırlanırken yalnız bırakmayan büyükşehir belediyesi, önce çiftleri kuaföre götürdü. Kuaförden sonra düğün yemeğine götürülen gelin ve damatlar, aileleriyle birlikte yemek yedikten sonra klasik araçlarla şehir turu attı. Kornaların eşlik ettiği şarkılarla şehir turu atan çiftlerin düğün konvoyu kente neşe kattı. Yol kenarındaki vatandaşlar da Roman gençlerin mutlu gününü kutladı. Konvoy, 41 Roman çiftin toplu nikâhının kıyılacağı Seka Park Uçurtma Tepesi'nde son buldu. Seka Park Uçurtma Tepesi önüne danslar ve şarkılarla gelen gelin ve damatlar daha sonra nikah masasına oturdu. Toplu nikah töreni, Kuran-ı Kerim tilavetinin okunması ile başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın da hayır duaları ve mutluluk dilekleriyle çiftlerin nikahını kıydı. Nikahları kıyılan çiftlere mutluluk dileyen Başkan Büyükakın, "Allah aranızdaki muhabbeti daim etsin. Hz. Adem ve Hz. Havva gibi, Peygamber efendimiz ve Hazreti Hatice Annemiz gibi, Hz. Ali ve Hz. Fatma gibi bir evliliğiniz olsun. Elleriniz bu dünyada da, ahirette de ayrılmasın. Devletine, milletine, bayrağına bağlı evlatlarınız" olsun dedi.