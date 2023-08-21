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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 12:44

İzmit sokaklarında Roman düğünü coşkusu

Kocaeli'de Roman çiftler için düzenlenen toplu nikah töreni öncesinde düğün konvoyu renkli anlara sahne oldu. Klasik araçlarla şehir turu atan Roman çiftler, izmit'in sokaklarına renk kattı.

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