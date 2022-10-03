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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2022 Pazartesi 14:06

İzmir'deki Yassıtepe'de heyecanlandıran keşif! 5 bin yıllık

İzmir'in Bornova ilçesinde Yeşilova Höyüğü'ne bağlı yürütülen Yassıtepe kazılarında 5 bin yıl öncesine ait, pişmiş topraktan yapılmış kase bulundu.

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