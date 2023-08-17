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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 16:02

İzmir'deki Tahtalı Barajı'nda korkutan görüntü! Son 14 yılın en düşük seviyesinde

Yağış sezonunda yağmurun düzensiz ve lokal etkili olması nedeniyle İzmir'in su ihtiyacının yarısına yakınını karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi son 14 yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

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