  • $19,4566
  • 21,4323
  • 1240.51
  • 4774.21

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 09:20

İzmir'de sitede çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitedeki binada çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.