İzmir'de silahlı saldırı! Biri kurşunladı, diğeri video çekti

BİRİ KUŞUNLADI, DİĞERİ KAYDETTİ





Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, silahın önce tutukluk yaptığı, daha sonra şüphelilerin silahla uğraştığı daha sonra da birinin iş yerine ateş ettiği diğerinin de cep telefonuyla olayı kayda aldığı anlar yer aldı.