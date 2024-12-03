Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,7499
  • 36,5329
  • 2945.99

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Aralık 2024 Salı 16:54

İzmir'de silahlı saldırı! Biri kurşunladı, diğeri video çekti

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yeri iki çocuk tarafından kurşunlandı. Çocuklardan biri iş yerini kurşunlarken, diğeri onu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Polis, görüntülerdeki şüphelileri arıyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.