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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 13:13

İzmir'de şiddetli yağış! Cadde ve sokaklar su altında kaldı

İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı sokaklarda su baskınları, trafikte de aksamalar yaşandı.

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