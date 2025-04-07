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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Nisan 2025 Pazartesi 09:28 |

İzmir'de minibüs devrildi! Kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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