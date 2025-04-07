İzmir'de minibüs devrildi! Kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ile E.Ö, M.Ö, U.Ö, A.Ö, S.Ö, Y.Ö, Ş.Ö, A.A. ve T.A, vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarıldı.





Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan minibüstekilerin Tekirdağ'dan, İzmir'e taziye ziyareti için geldikleri öğrenildi.





Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan yolda temizlik çalışmaları devam ediyor.