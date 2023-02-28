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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 10:10

İzmir'de deprem paniği! Vatandaşlar geceyi çadır ve araçlarında geçirdi

İzmir Körfezi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Bayraklı ilçesinde vatandaşlar geceyi parkta kurdukları çadır ve araçlarında geçiriyor.

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