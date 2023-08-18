İzmir'de akaryakıt istasyonunda feci kaza

İzmir'de hızlı şekilde akaryakıt istasyonuna giren bir otomobil, akaryakıt istasyonu çalışanına çarptı.
Kaza, geçtiğimiz çarşamba sabaha karşı saat 04.00 sıralarında İzmir Çevre Yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
İstasyon çalışanlarından Mehtap M. (37) ve yanındaki mesai arkadaşı hortumla yerleri suladığı oldukları sırada, istasyona gelen H.B.B., yönetimindeki 35 BOJ 344 plakalı otomobil kadın çalışana çarptı.
Diğer çalışan saniyelerle kendisini kurtarırken, Mehtap M., çarpmanın etkisiyle metrelerce sürükledi.
İstasyon çalışanları hemen yaralı Mehtap M.'nin yardımına koşarken, araç sürücüsü ise hızla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi istasyon içerisinde yapılan yaralı kadın çalışan, ambulansa alınarak çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Mehtap M.'nin başına 7 dikiş atıldığı ve ayak parmağında kırık olduğu öğrenildi.