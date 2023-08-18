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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 15:20

İzmir'de akaryakıt istasyonunda feci kaza

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna sürekle giren otomobil, akaryakıt istasyonu çalışanına çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kazada yaralanan Mehtap M. isimli çalışanın başına 7 dikiş atıldı.

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