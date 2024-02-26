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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 09:18

İzmir açıklarında 92 düzensiz göçmen yakalandı, 69 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında 92 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 şüpheli yakalandı, 69 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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