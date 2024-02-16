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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 08:59

İzmir açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı, 102 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı, 102 düzensiz göçmen yakalandı.

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