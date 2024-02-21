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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 09:06

İzmir açıklarında 57'si çocuk 159 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Foça ilçesi açıklarında 57'si çocuk 159 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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