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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:35

İzmir açıklarında 160 düzensiz göçmen yakalandı! Kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

İzmir'in Urla ve Foça ilçeleri açıklarında 32'si çocuk 160 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

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